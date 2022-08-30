خبير: الدولة تعاملت بحرفية مع الأزمات العالمية وحققت نموًا إيجابيًا

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إنّ الاقتصاد المصري حصل على إشادات عالمية واسعة من المؤسسات الدولية بسبب قدرة الدولة على التعامل بحرفية كاملة مع الأزمات، وأهمها جائحة فيروس كورونا التي عانى العالم منها حيث ارتفعت معدلات المديونية للدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وارتفع معدل الدين العام بالنسبة لحجم الناتج المحلي إلى أكثر من 130%.

الدولة المصرية تعافت واستطاعت تثبيت تصنيفها الائتماني

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «كل القطاعات في العالم تأثرت، لكن الدولة المصرية تعافت واستطاعت تثبيت تصنيفها الائتماني وتحقيق معدل نمو إيجابي برغم معدلات النمو السالبة للاقتصادات حول العالم».

العالم بدأ يستفيق من جائحة فيروس كورونا

وتابع الخبير الاقتصادي، أن العالم بدأ يستفيق من جائحة فيروس كورونا، ولكنه صُدم بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث خسر العالم أكثر من 24 تريليون دولار خلال الجائحة، بالإضافة إلى تباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار النفط والطاقة حول العالم.

مصر استطاعت امتصاص الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر استطاعت امتصاص آثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية من خلال تخصيص 130 مليار جنيه بالإضافة إلى 335 مليار جنيه بشكل غير مباشر يتجه نحو زيادة الرواتب والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية، بواقع 465 مليار جنيه خصصتهم الحكومة لمجابهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.