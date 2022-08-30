الصين تسجل 349 إصابة محلية بـ«كورونا».. و«صفر وفيات»

قالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي للبلاد، سجل 349 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، بينها 167 في «مقاطعة سيتشوان» الواقعة جنوب غربي البلاد.

وأشارت «لجنة الصحة»، في تقرير يومي، إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة بـ«كورونا»، أمس الاثنين، ليظل إجمالي الوفيات ثابتا عند 5226 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

خروج 547 مريضا بـ«كورونا» من المستشفيات بعد شفائهم

وأضافت اللجنة الصينية، أن 547 مريضا بـ«كورونا» خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم من الفيروس، في البر الرئيسي للبلاد، ليترفع الإجمالي إلى 230980 شخصا حتى أمس الاثنين.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن «كورونا» يودي بحياة حوالي 400 أمريكي كل يوم منذ شهور حتى الآن، متسببا بوفاة أكثر من مليون أمريكي، ومع ذلك، فإن البلاد تضيع الوقت سدى.

الدروس المستفادة من «كورونا» كثيرة

وأضافت «واشنطن بوست» في تقرير، أن الدروس المستفادة من «كورونا» كثيرة والتهديد حقيقي، لكن الاستعداد لجائحة محتملة أخرى يكاد يكون غائبا، مشيرة إلى أنه لا يكفي تعديل المخططات التنظيمية.

وتابعت الصحيفة الأمريكية قائلة، إن المطلوب هو تحول مستدام وواسع النطاق في كيفية تعامل «واشنطن» مع الصحة العامة.