عزيز مرقة يحيي حفلا بمكتبة الإسكندرية الإثنين المقبل.. سعر التذكرة 200 جنيه

يستعد المطرب الأردني عزيز مرقة، لإحياء حفل غنائي بمكتبة الإسكندرية على المسرح المكشوف، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة 8 مساءا، وذلك بعد نجاح حفلته الأخيرة بإحدى المولات التجاريةمنذ يومين.

أسعار تذاكر حفلة عزيز مرقة بالإسكندرية

وطرحت الشركة المنظمة لحفلة عزيز مرقة بالإسكندرية سعر التذكرة التي جاءت بفئة واحدة بـ200 جنيه، ويمكن حجز التذاكر من خلال شباك التذاكر بمكتبة الإسكندرية، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9.30 صباحًا إلى 3.00 مساءً، ويظل شباك التذاكر مفتوحًا يوم الفعالية من الساعة 9.30 صباحًا إلى بدايتها أو حتى نفاد التذاكر.

عزيز مرقة يعلن عن حفله بالإسكندرية

وكان عزيز مرقة روّج لحفله بالإسكندرية، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ نشر صورة له، معلقًا عليها: «إسكندرية! أخيرًا زي ما وعدتكم أشوفكم يوم 5/9 في مكتبة الإسكندرية! مش متخيلين قد ايش مشتاقلكم».

إحياء عزيز مرقة حفلا غنائيا يوم 1 سبتمبر بمسرح الزمالك

وعلي جانب آخر، يحيي عزيز مرقة حفلًا غنائيًا أخرا بمسرح الزمالك، يوم 1 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة 8 مساءً، وتمّ طرح التذاكر بقيمة واحدة بسعر 275 جنيهًا.

كما أعلن مسرح الزمالك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل حفل عزيز مرقة ضمن البرنامج لفعاليات المسرح خلال شهر سبتمبر، الذي يتضمن العديد من الحفلات.