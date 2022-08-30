أستاذ بجامعة كفر الشيخ: زراعة الأنسجة النباتية تضاعف اقتصاد مصر

قالت الدكتورة عزيزة أبوليلة، أستاذ الوراثة والتكنولوجيا الحيوية الجزيئية، في كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، إن علم التكنولوجيا الحيوية للنباتات له دور مهم ومحوري في زيادة الإنتاجية للفدان الواحد إلى أضعاف، وذلك من خلال زراعة الأنسجة النباتية بالمحاصيل الحقلية، والفاكهة المتنوعة بما يضاعف اقتصاد مصر الزراعي بشكل متميز خلال السنوات المقبلة.

زراعة الأرز الجاف

وأضافت «أبوليلة» في تصريح لـ«الوطن»: «تمكنا من استخدام المعلمات الجزيئية في إنتاج أصناف من الأرز تتحمل الجفاف مثل أصناف جيزة 178، وجيزة 179، وهجين مصري واحد، ليتم زراعته داخل أراضي كفر الشيخ بطريقة مثل محصول القمح ، وهو أمر لم يحدث من قبل أن يتم ري محصول الأرز بمعدل 10 ريات خلال موسم زراعته، وبمعدل رية كل 12 يومًا وبالرغم أن محصول الأرز مدة زراعته بالأرض 120 يومًا ويجري ري المحصول رية كل ثلاثة أيام وهو ما يوفر ملايين أمتار المياه، إلا أن المحصول يعطي إنتاجية 3 أطنان للفدان الواحد.

توفير كميات كبيرة من الماء

وأوضحت أستاذ الوراثة والتكنولوجيا الحيوية الجزيئية، أن فدان الأرز في الري الغمر يستهلك نحو 7،64 ألف متر مكعب ماء، وفي حالة زراعة أصناف الأرز الجاف والمحسنة وراثياً والناتج من زراعة الأنسجة يستهلك نحو 2،5 ألف متر مكعب ماء بفارق كبير عن زراعته بالري الغمر بما يوفر ملايين الأمتار من الماء لصالح زراعات أخرى على نطاق محافظات مصر.