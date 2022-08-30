خفض إضاءة الشوارع لترشيد استهلاك الكهرباء شريطة الحفاظ على السلامة

بدأت الحكومة في تنفيذ حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية، وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ملتزمة بالتنسيق مع المحافظات بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، ومنها خفض الإنارة بالشوارع بالتنسيق مع الجهات المختصة بنسبة تصل لـ25%، مضيفًا لـ«الوطن»، أن الأمر يتم وفق ضوابط، شريطة مراعاة الصالح العام وعدم تأثر المواطنين من أي خفض بالشوارع، للحفاظ على الأمن والأمان وعوامل السلامة.

خفض إضاءة الواجهات واللوحات الإعلانية

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن غرفة العمليات والأزمات بوزارة التنمية المحلية تتابع بشكل يومي مع المحافظات ملف ترشيد الاستهلاك للطاقة، وأيضًا يتم التركيز على خفض إضاءة اللوحات الإعلانية للمحلات والأنشطة التجارية والواجهات لـ11%، كما يتم التنبيه على المولات التجارية والمباني الحكومية بخفض التكييف المركزي إلى 25 درجة.

غلق الإضاءة بعد ساعات العمل

ونوّه بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكل المباني والمرافق التابعة للمحافظات والأحياء والمديريات الخدمية، طوال ساعات العمل الرسمية، مع التشديد على الالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، وتقوم دواوين المحافظات والأحياء بغلق الإضاءة والأجهزة فور انتهاء مواعيد العمل من أجل توفير الطاقة.

مواعيد عمل المحلات

وأوضح أن من ضمن خطة ترشيد الاستهلاك العمل على الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحلات وفق المواعيد الصيفية، إذ تغلق المحلات والمولات الساعة 11 مساء ويتم إضافة ساعة عمل أيام الإجازات والخميس والجمعة، وأيضًا مواعيد عمل المقاهى والمطاعم تستمر حتى الساعة 12 منتصف الليل والورش تعمل حتى السابعة مساء مع استمرار عمل بعض الأنشطة لتلبية احتياجات المواطنين على مدار 24 ساعة منها الدليفيري للمطاعم والكافيهات واستمرار فتح الصيدليات ومحلات البقالة والأسواق ومحلات الخضار والفاكهة والأفران.

وأشار إلى أنّ مواعيد غلق المحلات تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وضبط العمل والحد من الإزعاج والتجاوزات خاصة فى المناطق السكنية، وجار الالتزام بالقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020، المتعلق بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة.

وتابع باستمرار المتابعة اليومية مع المحافظات لكل إجراءات ترشيد الاستهلاك، ووقف أية تجاوزات، مؤكدًا التزام المنشآت الرياضية بترشيد الكهرباء من أندية واستادات وملاعب رياضية وصالات مغطاة، وخلافه، وتتولى وزارة الشباب والرياضة متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذا الشأن.