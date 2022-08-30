ضبط 1.2 طن ألبان غير صالحة للاستخدام الآدمي في بني سويف

تمكنت حملة مكبرة من مكتب مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع الوحدة المحلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 2 تروسيكل محملين بعدد 7 براميل معبأة بالألبان تقدر بنحو 1.2 طن لبن فرز غير صالح للاستخدام الآدمي، ومحظور تداوله في الأسواق، وبه شوائب وحشرات، وغير محتفظ بخواصه الطبيعية.

تحفظت الحملة على الكمية المضبوطة تحت تصرف جهات التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمكنت الحملة من سحب 12 عينة لمواد غذائية، لفحصها بمعامل مديرية الصحة، وبيان صلاحيتها للاستهلاك من عدمه.

42 محضرًا تموينيًا ضد منشآت غذائية

حررت الحملة 42 محضرًا لمخالفات صحية وتموينية متنوعة، خلال حملة مكثفة نفذتها الإدارة الصحية بالفشن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تم ضبطه من مخالفات.

وأكد المحاسب محمد بكري إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، إن الوحدة المحلية شنت عدة حملات متفرقة بدائرة المركز، شملت كل الأسواق، لمتابعة جودة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين.

التصدي للإشغالات ومراقبة الأسواق

وأشار رئيس الوحدة المحلية إلى تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لرؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمني لتسليمها.

ولفت إلى تشديد المحافظ على تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة، والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين، لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.