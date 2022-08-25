«بنى سويف» تتقدم للمركز 967 عالميًا في تصنيف ترتيب الجامعات الأكاديمي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، حصول الجامعة على الترتيب 967 من إجمالي 3000 جامعة عالمية، لتتقدم 97 مركزًا عن العام الماضي 2020 -2021، في تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي «University Ranking by Academic Performance (URAP) Field Ranking»، إصدار أغسطس 2022.

تقدم الجامعة في 7 تخصصات جديدة لأول مرة

وأوضح الدكتور منصور حسن، أنّ الجامعة ظهرت هذا العام في 11 تخصص بينها 7 تخصصات جديدة لأول مرة وهي «الهندسة، والبيولوجيا الجزئية، والجينات، والهندسة الكيميائية، والرياضيات، والتكنولوجيا والعلوم البيطرية»، لافتاً إلى أن التصنيف يهدف إلى تطوير نظام تصنيف للجامعات العالمية بناءً على مؤشرات الأداء الأكاديمي التي تعكس جودة وكمية منشوراتها العلمية، ويعتمد على الأبحاث المنشورة في جميع المجالات، والتعاون الدولي، وجودة الأبحاث والاستشهادات المستخرجة من قاعدة بيانات Clarivate في الخمس سنوات الأخيرة.

وأشار رئيس الجامعة إلى التقدم في المجالات الأربعة مقارنة بالعام الماضي، حيث حصدت الجامعة في مجال العلوم الفيزيائية المرتبة 763 مقابل 782، وفى العلوم البيولوجية المرتبة 857 مقابل 974، وفى مجال العلوم الكيميائية حصدت المرتبة 803 مقابل 919، وفى مجال علوم الصيدلة حصدت المرتبة 207 مقابل 232.

توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة

وأضاف رئيس الجامعة إلى أن النمو الملحوظ في ارتفاع تصنيف الجامعة يعكس ما توليه الجامعة من عناية خاصة بالبحث العلمي من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً ودولياً، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين نظائرها من الجامعات.