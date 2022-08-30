في ختام امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة.. «تعليم القاهرة»: لا شكاوى

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أدوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2021 داخل 37 لجنة، في ختام ماراثون الثانوية العامة.

وقالت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان صحفي، اليوم، إن امتحان مادة الأحياء شعبة علمي علوم، بدأ الساعة 9 صباحا وانتهى في الساعة 12 ظهراً بإجمالي عدد طلبة 1369، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية، من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرًا بإجمالي عدد الطلبة 983 وامتحان مادة الرياضة التطبيقية شعبة الرياضيات «الإستاتيكا»، من الساعة 9 إلى الساعة 11 بإجمالي عدد طلبة 888.

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية

وقالت مديرية تعليم القاهرة، في البيان، إن غرفة العمليات عُقدت بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية، برئاسة محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، والذي أكد مديرو عموم ووكلاء الإدارات التعليمية التواجد في محيط اللجان.

عمليات التعليم: لا شكاوى من الامتحانات

كما اطمأن وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المتبعة والتواصل المستمر لحظة بلحظة بغرفة عمليات المديرية التي تتواصل مباشرة مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة والمحافظة بحضور ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، كما لم تتلق غرفة العمليات أية شكاوى.