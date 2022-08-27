وزير التعليم: سنضيف أسئلة مقالية قصيرة لامتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيجرى تشكيل لجنة لتقييم التقويم في الثانوي العام من خلال لجنة التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، موضحًا أن اللجنة ستبحث شكل الأسئلة، وأنه لم يتم إلغاء امتحانات الاختيار من متعدد ولكن سيجرى تطعيمها بأسئلة مقالية قصيرة.

وأضاف وزير التعليم، في اجتماع مع محرري التعليم، أن التابلت مهم جدا وسيتم توظيفة في اختبارات قصيرة على فترات زمنية متفاوتة دون درجات لتعريف الطالب هل يسير على المسار الصحيح أم لا.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التقييم رائع وسيتم الإبقاء على الأسئلة التي تقيس الفهم والتحليل والتطبيق وأي شئ حدثت بشكل جيد سيتم استكماله.