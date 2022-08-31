«اتحضر للأخضر».. حملات مكثفة لنشر ثقافة زراعة الأسطح والتشجير بالقليوبية

تشهد محافظة القليوبية العديد من الأنشطة الخاصة بالجمعيات الأهلية والمدارس وجامعة بنها في مجال زراعة الأسطح والتشجير ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغييرات المناخية 2050، ومن منطلق الجهود الوطنية في استضافة وتنظيم مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ «cop27» بمدينة شرم الشيخ، حيث قامت مدارس حسن أبو بكر بالقناطر وجمعية الشبان العالمية ببنها وجامعة بنها، بإطلاق عدد من فعاليات التشجير وزراعة الأسطح، بهدف التوعية بقضية المناخ والتغييرات المناخية.

يقول المستشار مصطفى عبد الحميد فرج، رئيس جمعية ومدارس هيئة الشبان العالمية بالقليوبية، لـ«الوطن»، إن مشروع زراعة الأسطح بالمدرسة هو مشروع رائد في هذا المجال، تزامنا مع قمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ بهدف نشر ثقافة التشجير وخلق متنفسات جديدة وإتاحة الفرصة لزراعة الخضروات بمختلف أنواعها بتكلفة بسيطة جدا، ما يساهم في توفير متنفس طبيعي للأسرة وحديقة بتكلفة اقتصادية بسيطة بجانب إمكانية زراعة الخضروات كالخيار والباذنجان والفلفل والعنب والليمون والنعناع بطريقة طبيعية وآمنة وتوفر احتياجات الأسرة.

مواجهة تغييرات المناخ بطريقة موفرة

أوضح فرج أن محافظ القليوبية زار موقع زراعة الأسطح بالمدرسة وأثنى على الفكرة، مشيدا بفكرة مشاركة الطلاب والمدرسين فيها بهدف خلق بيئة جديدة، مطالبا بنشر الفكرة في مدارس مؤسسات المحافظة لاستغلال الأسطح وتحويلها لحدائق وحقول للمحاصيل بتكاليف بسيطة وإنتاجية عالية، في إطار خطة إعادة تدوير مخلفات المدراس والجهات الحكومية وتحويلها لأحواض زراعية، وخاصة في ظل توافر البذور والتقاوي بمبالغ زهيدة وبحيث يكون مشروعا رياديا يسهم في تحويل هذه الأسطح إلى مساحات خضراء منتجة.

زهور ونباتات على سطح مدرسة حسن أبوبكر بالقناطر

قالت إباء سعيد مدير مدرسة حسن أبوبكر بالقناطر الخيرية لـ«الوطن» إن قضية التغيرات المناخية والتوعية من القضايا المهمة التي دفعت إدارة المدرسة لإطلاق مشروع زراعة سطح المدرسة بالزهور والورود وبعض النباتات تزامنا مع فعاليات اتحضر للأخضر وقمة المناخ والاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغييرات المناخية ونقل الخبرات للطلاب لتكرار التجربة خارج المدرسة.

وحدة معالجة المياه الرمادية بالعبور

فيما أوضح محمد القاضي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم، لـ«الوطن»، أنه المديرية ساهمت في تنفيذ استراتيجية مواجهة التغييرات المناخية، حيث تم إنشاء وحدة معالجة المياه الرمادية وتشجير مساحة خضراء للاستفادة العملية من المياه المنتجة بمدرسة إسكان الشباب بإدارة العبور التعليمية بالتعاون مع هيئة كير الدولية.

هنجملها حملة لتشجير حرم جامعة بنها

وفي جامعة بنها جرى إطلاق مبادرة بعنوان «هنجملها» بهدف زراعة 1100 شجرة مثمرة بإجمالي زراعة 10 آلاف شجرة مثمرة بكليات الجامعة ومقر الجامعة الجديد بمدينة العبور، في إطار دور الجامعة المجتمعي ونشر روح العمل الجماعي ومواجهة التغييرات المناخية بزراعة الأشجار المثمرة داخل الكليات نموذج لمبادرات الجامعة لتحسين البيئة وتهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة لزيادة المساحات الخضراء داخل كليات الجامعة، تزامنا مع إطلاق رؤية مصر 2030 ومؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 المقرر عقدها في شرم الشيخ.

قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، لـ«الوطن»، إن قطاع البيئة وخدمة المجتمع يهتم بالدور المجتمعي للجامعة من خلال زيادة المسطحات الخضراء في حرم الجامعة، بالإضافة لرفع الوعي البيئي ومواجهة التغييرات المناخية لمواجهة مكافحة فقر الغذاء والبطالة والحفاظ على كل نقطة مياه ومواجهة التغييرات المناخية.