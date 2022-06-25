«هنجملها» مبادرة جديدة بجامعة بنها لزراعة 10 آلاف شجرة ونشر الوعي البيئي قبل قمة المناخ

تحت شعار «هنجملها» أطلقت جامعة بنها ممثلة في قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة مبادرة جديدة تستهدف زراعة 1100 شجرة مثمرة على عدة مراحل بإجمالي زراعة 10 آلاف شجرة مثمرة بكليات الجامعة ومقر الجامعة الجديد بمدينة العبور فى إطار دور الجامعة المجتمعي ونشر روح العمل الجماعي بين منسوبي الجامعة من خلال مشاركتهم في زراعة الأشجار المثمرة.

زيادة المسطحات الخضراء

من جانبه قال الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها في تصريحات صحفية ان مبادرة " هنجملها " لزراعة الأشجار المثمرة داخل الكليات نموذج لمبادرات الجامعة لتحسين البيئة وتهدف إلي زراعة الأشجار المثمرة لزيادة المساحات الخضراء بالأشجار المثمرة داخل كليات الجامعة

نشر الوعي البيئي

وأوضح رئيس جامعة بنها الى ان المبادرة تأتى أيضا فى إطار تفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 والاستعدادات لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 المقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف سوسة أن المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي لجامعة بنها نحو الإهتمام بالبيئة وخدمة المجتمع حيث تستهدف زيادة المساحات الخضراء داخل حرم الجامعة بالأشجار المثمرة ونشر الوعي البيئي ومواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري مشيرا أن المبادرة تستهدف أيضًا مكافحة فقر الغذاء ومكافحة البطالة والحفاظ على كل نقطة مياه