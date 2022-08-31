«التعليم العالي» تعلن أسماء المعاهد لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي عبر الموقع الرسمي لها، أسماء المعاهد التي تقبل خريجي المعاهد العالية الخاصة «شعبة إدارة أعمال» من الحاصلين على الثانوية الفنية الصناعية نظام «3 – 5» سنوات فقط ونظائرها.

المعاهد العالية الخاصة «شعبة إدارة أعمال»

وأشارت إلى أنه يتم القبول بهذه المعاهد حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمى، مشيرة إلى أن تلك المعاهد تتمثل فيما يلي:

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية.

- معهد الجيزة العالى للعلوم الإدارية بطموه - الجيزة.

- المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة.

- معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم.

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة إدارة).

- العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال.

- عالي دراسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية.

- طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم.

- المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت.

- عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي.

- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال.

- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار.

- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة.

- معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة.

- معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش محاسبة.

- معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش إدارة أعمال.

- معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال).

- العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة.

- طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي.

- العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر.

- معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم.

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة التسويق).

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)

- العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية.

- المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص «إدارة أعمال- محاسبة».