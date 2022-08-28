فرصة للطالب للتقديم خارج محافظته.. سبب استثناء الجامعات الأهلية من التوزيع الجغرافي

قالت الدكتورة محبات أبو عميرة أستاذ المناهج والعلوم التربوية بجامعة عين شمس، إنَّ الجامعات الأهلية لا تختلف عن الجامعات الحكومية بل هي جزء منها ومنبثقة عنها، لافتة إلى أنَّ قرار استثناء الجامعات الأهلية من التوزيع الجغرافي جاء لمصلحة الطالب، كون عدد الجامعات الأهلية جديدة وعددها قليل ولا يمكنه تغطية المحافظات كافة.

اختيار الطالب للجامعة الأهلية الأقرب إلى محافظته

وأضافت أبو عميرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ استثناء الجامعات الأهلية من التوزيع الجغرافي يتيح للطالب التقدم لأي جامعة أهلية حتى لو في غير محافظته التي يقيم بها، لافتة إلى أنَّ بعض الطلاب الراغبين في دخول الجامعات الأهلية لا توجد جامعات أهلية بمحافظتهم مثل طلاب محافظة الفيوم، وهو ما يتيح لهم اختيار الجامعة الأهلية الأقرب لمحافظتهم، مؤكّدة أنَّ المجموع عامل أساسي في القبول بالجامعات الأهلية.

برامج جديدة تلبي احتياجات سوق العمل

وأوضحت أستاذ المناهج أنَّ الجامعات الأهلية لا تتضمن كل الكليات، منوهة إلى أنَّ الكليات المتوفرة بالجامعات الأهلية مثل الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والهندسة والطب البيطري وعلوم الحاسب، إضافة إلى بعض الكليات الإنسانية مثل الحقوق والإعلام، لافتة إلى أنَّ الجامعات الأهلية تميزت بالبرامج الجديدة التي يحتاج إليها سوق العمل، وهو ما يؤدي إلى سهولة حصول الطلاب على فرص عمل بعد التخرج.