زراعة أشجار بميادين وحدائق كفر الشيخ لتنقية الهواء من الملوثات

شهدت مدينتي دسوق وقلين في محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استمرار أعمال التجميل وتهذيب الأشجار المنزرعة بالشوارع والميادين، علاوة على زراعة نخيل الزينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم، بهدف زيادة المساحات الخضراء بالشوارع لتنقية الهواء من أي ملوثات وإطفاء منظر جمالي للمارة.

زراعة أشجار النخيل

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه أعطى توجيهاته إلى السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالاستمرار في تكثيف جهود القسم الزراعي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، لزراعة وتجميل المدينة بأشجار النخيل، بالتزامن مع أعمال الرصف والتطوير بالميدان الإبراهيمي وزراعة النباتات الخضراء بحرم المسجد وأشجار النخيل، بهدف رفع كفاءة الحدائق العامة وتجميلها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

إزالة المخلفات وزراعة أشجار بقلين

أوضح المحافظ، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه أعطى توجيهاته إلى المحاسب فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، باستمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، وإزالة المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز، وتكثيف حملات النظافة، ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، وزراعة الأشجار الخضراء، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، علاوة على تسخير كل الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج، وما يزال العمل مستمرا على مدار الساعة حتى الانتهاء من أعمال النظافة والتجميل.