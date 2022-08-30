مد الأوكازيون الصيفي شهرا إضافيا بعد تزايد الإقبال على الشراء.. تخفيضات تصل لـ50%

يستفيد من فترة التصفية الموسمية كل عام أو ما يعرف بـ«الأوكازيون» 3 أطراف، أولها البائع للتخلص من بضاعته الراكدة في المخازن، والمشتري لشراء ما يحتاجه من مستلزمات تكفيه طوال العام بأسعار مخفضة والدولة لتنشيط حركة التجارة الداخلية، وتعد وزارة التموين هي الجهة المنوطة بالرقابة على موسم التصفيات، إذ بدأت التصفية الموسمية الثانية للعام الجاري «الأوكازيون الصيفي» في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.

تزايد نسب الإقبال تمد الأوكازيون الصيفي شهرًا إضافيًا

وبسبب تزايد نسب إقبال المواطنين على شراء السلع والمنتجات خلال فترة الأوكازيون، قررت وزارة التموين مدّ فترة انطلاقه حتى بداية شهر أكتوبر المقبل بدلا من انتهائه في الأول من سبتمبر، إذ تابعت غرفة عمليات مركزية مشكلة في وزارة التموين لمتابعة الأوكازيون وحملات الرقابة عليه إقبال متزايد من المواطنين على الشراء مقارنة بنسبة الإقبال في بداية انطلاقه، فضلًا عن تزايد طلب المحال التجارية لاستخراج تصاريح الاشتراك في التخفيضات من مديريات التموين.

ارتفاع المحلات المشتركة في الأوكازيون

وقبل شهر من انتهاء الأوكازيون، ارتفعت نسبة المحال التجارية المعلنة عن تخفيضات على السلع، إذ بلغ عدد المشتركين حتى الآن ما يقرب من 3 آلاف و100 محل على مستوى الجمهورية، وفقا لآخر إحصائية من وزارة التموين والتجارة الداخلية، إذ تتوقع الوزارة وصول عدد المحال المشتركين بنهاية الأوكازيون من 3500 إلى 4 آلاف محل.

الرقابة على السعر قبل وبعد التخفيض

من جهته، قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إنَّ الحملات التفتيشية من مديريات التموين تهتم بعرض السعر على السلعة قبل وبعد التخفيض في جميع المحال المشتركة في التخفيضات تنفيذا للقانون الذي يمنح المستهلك حق معرفة سعر السلعة قبل وبعد التخفيض، منوها إلى أنَّ ارتفاع نسبة التخفيضات التي وصلت إلى 50% هذا العام في الأوكازيون الصيفي انعكست على زيادة القوة الشرائية من المواطنين خاصة مع قرب موسم العام الدراسي المقبل لشراء مستلزماتهم من السلع المختلفة.

573 محضرا للمحال المخالفة

فيما تتصدى حملات وزارة التموين بالرقابة على حقوق المستهلكين خلال عمليات الشراء، خاصة في تلاعب بعض المحال التي تتجه لتقديم تخفيضات وهمية على السلع، إذ بلغت عدد المحاضر المحررة من مفتشي التموين ضد المخالفين بـ 573 محضرا، بناء على آخر إحصائية صرح بها أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، موضحًا لـ«الوطن» أنَّ غرامة المحل في التخفيضات الوهمية يحددها قانون حماية المستهلك وتبدأ من 100 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه للمتلاعبين بموسم التخفيضات.

نسبة التخفيضات في الأوكازيون

ورغبة من أصحاب المحال التجارية في التخلص من البضاعة الراكدة لديهم في المخازن، ازدادت نسبة التخفيضات على السلع المختلفة حتى بلغت 50% في بعض السلع مثل الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، إذ تعتبر أكثر المحال المشتركة في الأوكازيون هي محلات الملابس الجاهزة ثم محال الأدوات والأجهزة المنزلية، مما أدى إلى تزايد إقبال المواطنين على الشراء.

استمرار إصدار تراخيص المحال

وتستمر مديريات التموين على مستوى المحافظات في منح تراخيص الاشتراك في التخفيضات للمحال التجارية الراغبة من خلال التقدم إلى مديرية التموين التابع لها المحل للحصول على تصريح الدخول في الأوكازيون، بإرفاق الأوراق التالية: «صورة من رخصة المحل، وصورة من السجل التجاري، وصورة من البطاقة الضريبية، وإرفاق صورة تفويض من الشركة أو المصنع التابع لها المحل إن وُجد».