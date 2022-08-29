تحرير 573 مخالفة تموينية في الأوكازيون الصيفي 2022

حررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ انطلاق الأوكازيون الصيفي 2022، الاثنين الماضي، 573 محضرًا للمحلات المخالفة لقانون الاشتراك في الأوكازيون والتخفيضات الموسمية، وذلك من خلال مفتشي الحملات التموينية التي شنتها الوزارة للرقابة على سير عملية انطلاق الأوكازيون في المحلات التجارية المختلفة.

مرور 20 يوما على انطلاق الأوكازبون الصيفي

من جانبه، أوضح أحمد أبو الفضل، مدير الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أن المحاضر المحررة ضد المحلات التجارية المخالفة إجمالي عددها خلال 20 يوما منذ انطلاق الأوكازيون الصيفي بلغت 573 محضرًا ما بين محلات لم تعلن تخفيضاتها على السلع، ومحلات أخرى لم تحصل على تصريح الدخول في الأوكازيون، وأخرى أعلنت تخفيضات وهمية على السلع بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

عدد المحلات المشاركة في تخفيضات الصيف

وأضاف مدير الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المحلات المشتركة في الأوكازيون بلغت حتى الآن 3046 محلا مشاركا بعد 3 أسابيع من انطلاق الأوكازيون، مؤكدا استمرار إتاحة إصدار التصاريح الرسمية للمحلات الراغبة في الدخول في الأوكازيون، خاصة بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمد الأوكازيون حتى أول أكتوبر المقبل بدلا من انتهائه بداية سبتمبر، إذ يمكن للمحل الراغب في الدخول في موسم التخفيضات التقدم إلى مديرية التموين التابع لها للحصول على تصريح الدخول في الأوكازيون ومدة الاشتراك المقرر لها 15 يومًا لكل محل، على أن ترفق الأوراق التالية: «صورة من رخصة المحل، وصورة من السجل التجاري، وصورة من البطاقة الضريبية، وإرفاق صورة تفويض من الشركة أو المصنع التابع لها المحل إن وُجد».

فيما وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري مديريات التموين بالمحافظات بشن مزيد من حملات التفتيش على جميع المحلات المشتركة في موسم التخفيضات، للرقابة على جدية التخفيضات الوهمية المقدمة للمواطنين.