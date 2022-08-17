6 نصائح مهمة قبل التسوق في الأوكازيون الصيفي.. بينها التحقق من الأسعار

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في عروض الأوكازيون الصيفي بنسب تخفيض تصل إلى 50% في بعض المحال، وكشف تقرير صادر عن الوزارة ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون إلى 1500 محل في أول 4 أيام من العمل بالأوكازيون الصيفي.

وتقدم العديد من المحلات تخفيضات في أسعار السلع على المنتجات تتراوح من 20%، وتصل إلى 50% لبعض المنتجات.

نصائح عند الشراء من الأوكازيون الصيفي

وطالبت وزارة التموين، المواطنين بضرورة التأكد من السعر قبل وبعد العروض في الأوكازيون الصيفي، وفي حالة التلاعب يتم إبلاغ الوزارة من خلال المديريات في كافة المحافظات.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» بعض النصائح للسيدات خاصة التي تساعدهن على الاستفادة من التسوق بشكل جيد دون التعرض لخداع، وفقًا لما ذكره موقع «Shoppers Gossip».

كتابة قائمة بالأغراض التي ترغب في شرائها

من الأفضل قبل الذهاب للتسوق وحتى لا يتم صرف الكثير من الأموال فيما لا يفيد، إعداد قائمة الأغراض التي تحتاجها، ويمكن كتابتها من خلال العديد من التطبيقات على الهاتف والاحتفاظ بها.

إعادة فحص مخزون السلع

من الضروري أن نعرف ما لديك من ملابس أو منتجات جيدًا قبل الذهاب إلى التسوق، وذلك لكي تحذف الأشياء الموجودة من قائمة المشتريات.

تحقق من الأسعار «أونلاين»

عليك أن تتأكد من أسعار المنتجات التي ترغب في شرائها قبل الذهاب للمحال المختلفة، إذ إن هذا سيساعدك على معرفة ما إذا كان هناك عروض جيدة أم عروض وهمية فقط، والإبلاغ عنها إذا رغبت في ذلك.

الانتهاء من جميع الأعمال المنزلية

قبل التسوق، من الأفضل للمرأة قبل النزول من المنزل الانتهاء من كافة المهام والواجبات في المنزل، حتى يكون هناك وقتًا كافيًا للتسوق دون أن تكون منشغلة بمهام أخرى أثناء التسوق.

اصطحاب رفيقة

عند الذهاب للتسوق من المهم أن تصطحب الصديقة المهتمة بالتسوق، التي توجه لك النصائح وتبدي رأيها.

اختيار الوقت المناسب

يفضل الذهاب في وقت بعيد عن الذروة والخروج من أوقات العمل، وذلك من أجل تجنب طوابير الانتظار الطويلة.