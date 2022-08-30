التضامن: نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية تضيء الطريق لرسم سياسات تنموية

شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في احتفالية إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية التي عقدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ إعلان نتائج المسح الطبي للأسرة المصرية يعد من أهم الأعمال الوطنية التي تضيء لنا الطريق نحو رسم سياسات تنموية ترد على الفجوات القائمة حاليا، مشيرة إلى أنّ هذا المسح وطني من خبراء ومحللين مصريين، وهو ما يعد فخرًا للجميع ويمثل طفرة كبيرة، خاصة أن مصر تتجه نحو السياسات المبنية علي الأدلة والبيانات المدققة والمصنفة.

تصنيف البيانات يتواءم مع حقوق الإنسان

وأضافت القباج أننا نحتاج إلى نتائج هذا المسح، حيث إن تصنيف البيانات وتحديثها دوريا يتواءم مع سياسات العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدولة تتناول الفقر من منظور متعدد الأبعاد، ولا يتوقف علي العائد المادي فقط، وإنما علي حالة الأسرة الصحية والتعليمية وربط البيانات وبعضها البعض ضرورة، خاصة ربط الاتجاهات الاجتماعية مباشرة مع الاتجاهات الصحية.

وأفادت القباج بأن الوزارة معنية بالفئات الأولي بالرعاية، ولديها بيانات كاملة عن 4.1 مليون أسرة يحصلون على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» وقريبًا سيكونون 5 ملايين أسرة، وهو ما يعني بيانات كاملة عما يزيد على 20 مليون مواطن، وهذه البيانات تجعل الرؤية واضحة لدي الدولة، مشيرة إلى أنّ الدعم النقدي التي تحصل عليه الأسر مشروطًا بالصحة والتعليم، حيث تكون رصد وجود نسب أقل في التعليم، كما هناك اهتمام بالصحة الانجابية.

وتمنت وزيرة التضامن الاجتماعي وجود مكتبة إحصائية تجمع كل البحوث والإحصاءات التي تم الاستثمار فيها ونعظم الاستفادة منها، مطالبة كذلك بإلزام المواطنين بتقديم الرقم القومي حال الحصول على أي خدمة للرجوع للبيانات المكتبية والثانوية دوريًا إضافة إلى البيانات الأولية.

35 ألف أسرة عينة

يذكر أنّه تم تنفيذ 7 دورات لهذا المسح منذ عام 1988، وكان آخر مسح عام 2014، ولأول مرة يتم تنفيذه بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2021، والذي تم بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية.

تأتي أهمية هذا المسح في توفير قاعدة بيانات تساعد في تقييم البرامج السكانية والصحية، وسد الفجوة في هذه البيانات المهمة، كما أنها تساعد في التخطيط لهذه البرامج ومن أهمها «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية» وبيانات عن الإنجاب، تنظيم الأسرة، الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة، وكذلك صحة الطفل، الحالة التغذوية، والتطعيمات، وفيات الأطفال وتمكين المرأة والختان واتجاهات الشباب والشابات نحو تنظيم الأسرة.

وشمل المسح كل محافظات الجمهورية من خلال عينة 35 ألف أسرة، وقـد تم تصميم المسح لتوفير المؤشرات التي تسمح بتحديد التداخلات المستقبلية المطلوبة للبرامـج السكانية والصحية التي تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» وبرامج حياة كريمة.

عقد المؤتمر تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط وعدد من السادة ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات والمنظمات ولفيف من الخبراء والباحثين.