التعليم تقرر مد التحويلات في المدارس بجميع المحافظات حتى 31 أغسطس

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدّ فترة فتح باب التحويلات بين المدارس بمختلف المحافظات للعام الدراسي المقبل 2022-2023، لجميع المراحل التعليمية حتي يوم 31 أغسطس الجاري.

مدّ فترة التحويلات بين المدارس 2022 حتى 31 أغسطس

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إنَّه في إطار سعي وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير كل المقومات اللازمة بالنهوض بالعملية التعليمية للتسهيل على كل أولياء الأمور، وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقرر مدّ فترة التحويلات بين المدارس بمختلف المحافظات.

تسجيل التحويلات بين المدارس 2022 إلكترونيا علي موقع المديرية

وأكّدت المديريات التعليمية، أنَّ تسجيل التحويلات بين المدارس التحويلات المدرسية تتمّ إلكترونيًا فقط وذلك من خلال الموقع الرسمي للمديريات التعليمية لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات.

وذكرت المديريات التعليمية، أنَّه لا يعتد بالتحويل الورقي بين المدارس (يدويًا) ألا للمدارس الخاصة فقط أو مدارس التعليم الفني فقط، مشيرة إلى أنَّ التحويلات تتم من خلال ولى الأمر فقط، مؤكدة أن صحة البيانات المسجلة مسؤولية ولية الأمر.

وحددت المديريات التعليمية المراحل التى يمكن التحويل لها للعام الدراسي المقبل/ وهما (المرحلة الثانية رياض الأطفال و مرحلة التعليم الإساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية و الثانوية).

وشددت المديريات التعليمية، على أولياء الأمور بإنهاء إجراءات التحويل بين المدارس خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة التحويلات وإلا يعد التحويل لاغيا مع تقديم المستندات التالية:-

- في المرحلة الابتدائية (إثبات قيد تخرج من KG 1 – شهادة ميلاد أصلية).

- في المرحلة الإعدادية (إثبات قيد – بيان نجاح للصف السادس – شهادة ميلاد أصلية).

- في المرحلة الثانوية (إثبات قيد – بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي – شهادة ميلاد أصلية)