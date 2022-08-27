«تعليم الجيزة»: مد فترة التحويلات بين المدارس لـ31 أغسطس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مد فترة التحويلات بين المدارس حتى يوم الأربعاء 31 أغسطس الجاري.

التحويلات بين المدارس في الجيزة

وقالت المديرية في بيان، إنه بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم مد فترة التحويلات حتى يوم الأربعاء 31 من شهر أغسطس الجاري، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بـ«تعليم الجيزة».