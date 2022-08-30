«الإحصاء» يتوقع وصول عدد سكان مصر إلى 145 مليون نسمة عام 2050

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز رصد عدد السيارات التي تمر من أمام مقر الجهاز بشارع صلاح سالم في مدينة نصر، لافتًا إلى أن أعمال الرصد كشفت أن هناك 175 ألف سيارة تمر بشارع صلاح سالم يوميًا، وأن عدد المارة بالشارع يبلغ 340 ألف شخص يوميًا.

إطلاق المرصد الإحصائي

وأضاف «بركات»، خلال اجتماع عقده رئيس الجهاز مع وسائل الإعلام، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز اليوم للإعلان عن المسح الصحي للأسرة 2021، أن الجهاز سيطلق المرصد الإحصائي للإعلان عن كل بيانات الدولة المصرية، نهاية سبتمبر المقبل، وسيتم تركيب شاشة إلكترونية عملاقة بطول 10 أمتار في عرض20 مترا، لعرض البيانات الخاصة بكل قطاعات الدولة.

ولفت «بركات»، إلى أن الجهاز بصدد القيام بعمل العديد من المسوحات الإحصائية سكانية واقتصادية واجتماعية، والتي سيبني عليها صناع القرار الخطط الاستراتيجية للدولة، مؤكدا أنه لا تخطيط لأي دولة دون بيانات.

17 مليون جنيه تكلفة المسح الصحي للأسرة

وتابع رئيس جهاز الاحصاء، أن تكلفة المسح الصحي للأسرة 2021 تكلفته 17 مليون جنيه مصري، بعد خروج الجهات الخارجية المانحة، وإصرار الدولة على أن يكون المسح الصحي بتمويل مصري خالص.

وفيما يتعلق بالمشكلة السكانية، قال: «مازالت الزيادة السكانية هي الغول الذي يلتهم ويهدد أي انجازات تحققها الدولة في أي قطاع، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر في 2050 إلى 145 مليون نسمة، بدلا من 180 مليون نسمة، بسبب الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير وسائل تنظيم الأسرة وحملات التوعية الهامة»، لافتًا إلى أن معدلات الزيادة الطبيعية في المواليد تراجعت من 3.5% في تعداد 2017 إلى 2.8% حاليًا.