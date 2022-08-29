معلومات عن المسح الصحي للأسرة المصرية.. ينفذه جهاز الإحصاء لأول مرة

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز، غدا الثلاثاء، نتائج أول مسح صحي للأسرة المصرية، يقوم به الجهاز، التي بدأت أعماله في أكتوبر2021، واستمرت لمدة 4 أشهر إلى يناير 2022.

وتستعرض «الوطن»، في الإنفوجراف التالي أهم المعلومات والأرقام عن المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 وهي كما يلي:

- ينفذ المسح الصحي للأسرة كل خمس سنوات، حتى يتم تحديث وتجديد قواعد بيانات عن صحة الأسرة، ويتم بناء عليها رسم السياسات والخطط الاستراتيجية للدولة.

- أول مسح صحي للأسرة المصرية، يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتكليف من رئيس مجلس الوزراء.

- مسح 2021 يتم لأول مرة بتمويل وطني خالص وبتكلفة مصرية، بديلا لمسح الصحة الديموغرافي «DHS» الذي كانت تموله الوكالة الأمريكية للتنمية حتى 2014.

- وزارة التخطيط خصصت حوالي 80 مليون جنيه لتنفيذ المسح.

- بدأت مرحلة التحضير لأعمال المسح بتدريب الباحثين والمشرفين والمراجعين، المكلفين بعملية المسح الميداني، مع نهاية شهر أغسطس 2021 .

- بدأ تنفيذ مرحلة المسح الميداني، في الفترة من أول شهر أكتوبر2021، ولمدة ثلاثة أشهر حتى يناير2022 .

- أعمال المسح تمت بأدوات بأيدي باحثين مصريين خالصة 100%.

- بلغ عدد الباحثين الذين ينفذون عمليات البحث الميداني على العينات في بعض المحافظات، 170 باحثا ومشرفا ومراجعا.

- تم تقسيم الباحثين إلى فرق مسح ميداني، كل فريق يتضمن 8 باحثين، ويرافق كل فريق 2 من أعضاء التمريض من وزارة الصحة.

- قام المرافقون من فريق التمريض بعمل قياسات وزن وطول وأخذ عينات دم من كل أفراد الأسرة، لعمل تحليل الأنيميا.

- يركز المسح على الاستبيان عن كل الأسئلة المتعلقة بـ الصحة الإنجابية، وخصائص صحة الأطفال.