«الغرف التجارية»: الإجراءات الحكومية أسهمت في وصول الصادرات لأسواق جديدة

قال الدكتور صلاح الكموني رئيس الغرفة التجارية بالغربية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، إن الغرفة عقدت دورة مزاولة التصدير لأعضاء الغرفة من المصدرين لشرح كيفية جلب الفرص التصديرية وحسن تسويق المنتجات المصرية خارجيًا، وكيفية إبرام العقود وطرق النقل واللوائح الخاصة بالتصدير، وذلك في ضوء دور الغرفة لتوفير كل سبل الدعم لمنتسبيها، ومساندتهم في الوصول بمنتجاتهم لكل الأسواق الخارجية بطريقة تضمن حقوقهم.

قرارات إيجابية لدعم الصناعة والاقتصاد الوطني

وأشاد رئيس غرفة الغربية، في بيان اليوم، بقرارات القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله، بإلغاء قيود الإيداع ورفع الحد الأقصى للسحب للشركات والأفراد من البنوك، مؤكدًا أن هذه القرارات إيجابية وسيكون لها دور كبير في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني.

وأضاف «الكموني»، أن قرارات حسن عبدالله، بداية وانطلاقة موفقة للبنك المركزي المصري، طمأنت مجتمع المال والأعمال في مصر بذراعيه التجارية والصناعية نحو تغيير ملحوظ في السياسات النقدية، واتخاذ إجراءات أكثر مرونة في ظل الأزمات العالمية.

توسيع مشاركة القطاع الخاص في دعم الصناعة

وأكد رئيس غرفة الغربية، ضرورة وأهمية الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الصناعة الوطنية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وذلك بأن يقوم البنك المركزي بدوره الوطني ووضع سياسات محفزة لزيادة الإنتاج وتيسير بيئة الأعمال وتعزيز التجارة الخارجية، ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية التي شهدت طفرة كبيرة محققة ارتفاع قدره، 44.3% خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 14 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، نتيجة نجاح المنتجات المصرية في الوصول لأسواق جديدة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات للأسواق القائمة.

وتابع: «هناك العديد من الأسواق المجاورة أصبحت تعتمد على المنتجات المصرية بشكل أساسي منذ جائحة «كورونا» التي أثرت على استيراد العديد من السلع من السوق الصينية الذي شهد إغلاقًا كبيرًا بسبب الوباء».

وأضاف «الكموني»، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، ومنها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، أسهمت كذلك في القفزة التي حققتها الصادرات المصرية.