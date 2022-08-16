الغرف التجارية: تنظيم معارض «أهلا مدارس» مطلع سبتمبر المقبل

قال متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، باتحاد الغرف التجارية، إن معرض «أهلا مدارس»، سيجري تنظيمه خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر المقبل، بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض في مدينة نصر، وستطرح فيه مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة كما يحدث كل عام.

معرض أهلاً مدارس يساهم في تخفيف العبء عن أولياء الأمور

وأشار «بشاي»، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن معرض أهلا مدارس تقيمه الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الحكومة وذلك لتخفيف العبء على أولياء الأمور بطرح مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق الحرة.

وقرر مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال جلسته أمس الإثنين تنظيم معرض أهلاً مدارس 2022-2023.

وتتحمل غرفة القاهرة التجارية تكلفة معرض أهلاً مدارس لدعم المواطنين، وتخفيف العبء عن كاهلهم من خلال تلبية كافة مطالبهم من مستلزمات العام الدراسي الجديد وغيرها من كافة المستلزمات الدراسية دون أن يتحمل العارضون أي تكلفة في مقابل تقديم نسبة خصم كبيرة على أسعار السلع لدعم المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

ودعا المهندس إبراهيم العربي المواطنين للاستفادة من هذا المعرض الذي يوفر كل مستلزمات المدارس وبأسعار خاصة في ظل استعداد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، كما دعا العارضين للاستفادة من المعرض بتنشيط الحركة التجارية، وتقديم أكبر نسبة تخفيضات على سلعهم لترويج المبيعات، حيث إن المعرض يحظى باهتمام كبير على كافة الأصعدة.

الأوكازيون الصيفي يبدأ 8 أغسطس لمدة شهر

وحول الأوكازيون الصيفي، أعلن «بشاي»، أن الأوكازيون بدأ يوم 8 أغسطس لمدة شهر، متوقعاً مده لفترة أخرى ليتزامن مع انتهاء معرض أهلا مدراس وذلك لتحقيق أكبر استفادة للمواطن المصري البسيط.

وأوضح أن الأوكازيون فرصة للتجار لإتمام وتنفيذ أكبر عمليات بيع، وذلك لتحريك ودوران رأس المال لديهم، مشيرًا إلى أن الأوكازيون متاح لجميع التجار بمختلف الأنشطة وليس قاصرا فقط على الملابس كما هو مشاع، وسيساهم في تنشيط السوق بشكل كبير.

الملابس والأحذية تستحوذان على النصيب الأكبر

وتابع: «‏تشارك في الأوكازيون الصيفي محال الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وغيرها من الأنشطة الأخرى، ‏شرط التقدم إلى مديرية التموين التابع لها المحل التجاري».

وأضاف أن الملابس والأحذية هي التي تستحوذ علي نصيب الأسد من الأوكازيون سواء الصيفي أو الشتوي.