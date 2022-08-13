الغرف التجارية: الرئيس وجه بزيادة الصادرات لـ100 مليار دولار خلال 3 سنوات

هنأ محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس أحمد سمير على توليه ملف وزارة التجارة والصناعة، معربا عن تمنيه للوزراء الجدد بأن يحققوا الأهداف المرجوة.

وأضاف «المصري» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد: «التجارة والصناعة مكملان لبعض، حيث إن قانون التجارة رقم 17 حدد أن الصناعة جزء من التجارة، حيث أنشأ الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس الأعلى لتنمية الصادرات والمجلس الأعلى للاستثمار برئاسته وعضوية الوزراء المعنيين، من أجل تحقيق هدف على مدار 3 سنوات وهو زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، حيث تتراوح الصادرات حاليا ما بين 32 و43 مليار دولار».

أول ملف لوزير الصناعة الجديدة

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: «زيادة الصادرات ستكون أول ملف لوزير الصناعة الجديد، باعتباره عمل كرئيس لجنة الصناعة لمدة 4 سنوات كما كان رئيس اللجنة الاقتصادية لمدة 3 سنوات، وبالتالي فإنه مكلف بالتشريعات والمشكلات التي يواجها المصدرون والمصنعون».

وأشار، إلى أن الرئيس السيسي وجه بإزالة المعوقات كافة التي تواجه الاستثمار المباشر، لأنه دعامة للاقتصاد المصري، خلاف الاستثمار غير المباشر (الأموال الساخنة) التي تخرج عند الأزمات، مفضلا الاستثمار المباشر لأنه يجلب عملة أجنبية للبلد، ويشتري المستثمر أراض ويبني المصانع ويوفر فرص عمل ويرفع الناتج القومي الإجمالي بالإضافة إلى زيادة الصادرات.

قانون الاستثمار الحالي عالج السلبيات

وأكد «المصري» أن قانون الاستثمار الذي صدر عام 2017 عالج الكثير من السلبيات التي كانت موجودة آنذاك، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تعميق المكون المحلي في الصناعات، وهو ما يحتاج إلى خطة قد تستغرق ما يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.