تفاصيل الموسم الجديد من House of the Dragon.. اعرف موعد العرض

قررت شبكة «HBO» رسميًا إنتاج موسم ثانِ من مسلسل House of the Dragon، وذلك في أقل من أسبوع من العرض الأول للمسلسل الذي حقق نسب مشاهدات قياسية وصلت لـ 10 ملايين مشاهد، يوم الأحد الماضي، وارتفع عدد المشاهدين لـ 20 مليونًا بعد أربعة أيام فقط من العرض في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يتم الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل، حيث تطلب الموسم الأول 10 أشهر من التصوير وكمية هائلة من أعمال المؤثرات المرئية لما بعد الإنتاج، التي بدأت في يناير الماضي وما زالت مستمرة، وبالتالي سيكون من الصعب العمل على الإنتاج والتصوير والمؤثرات المرئية لموسم آخر بحلول نهاية عام 2023، لذلك قد يكون من المرجح أن يخرج للنور في 2024، وفقًا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

«HBO» تعلن عن تقديم جزء ثان من House of the Dragon

قالت فرانشيسكا أورسي، نائبة الرئيس التنفيذي لبرمجة «HBO»، في بيان صحفي «نحن فخورون بما أنجزه فريق House of the Dragon بأكمله في الموسم الأول، لقد خاض فريق العمل وفريق التمثيل لدينا تحديًا هائلاً وتجاوز كل التوقعات، حيث قدموا عرضًا أثبت نفسه بالفعل كبرنامج تلفزيوني يجب مشاهدته».

وتابعت: «شكرًا جزيلًا لجورج ورايان وميجيل لقيادتنا في هذه الرحلة، لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا لمواصلة إحياء الملحمة الملحمية لعائلة تارجرين مع الموسم الثاني».

وتقديم جزءًا ثانيًا من المسلسل لم يكن مفاجئًا، حيث تحدث جورج أر. أر مارتن بالفعل عن خطط الموسم الثاني خلال جلسته في مؤتمر «سان دييجو كومك-كون» يوليو الماضي، ولكن اختيار شبكة «HBO» الإعلان عن الموسم الجديد بعد بث حلقة واحدة فقط تُظهر مدى ثقة الشركة الأم «Warner Bros.Discovery» في المسلسل.

7 مشاريع فرعية من «Game of Thrones» قيد التطوير على «HBO»

ولا يعتبر House of the Dragon هو المشروع الوحيد لدى «HBO» حيث تعمل على ما لا يقل عن سبعة مشاريع فرعية من «Game of Thrones» قيد التطوير، منها أربعة مشاريع نصية وثلاثة رسوم متحركة.

يستمر الموسم الأول من House of the Dragon، الذي يضم 10 حلقات، حتى 23 أكتوبر المقبل، وتبلغ تكلفة الحلقة الواحدة ما يقرب من 20 مليون دولار مما يرفع تكلفة المسلسل كاملا لـ 100 مليون دولار.