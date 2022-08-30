خطوات وطريقة الحصول على بطاقة الترشيح للتقدم للجامعات 2022

ساعات قليلة وتسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الستار على تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرشحين للكليات من المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق الجامعات الحكومية 2022، لذا يزداد البحث في تلك الفترة عن بطاقة الترشيح للتقديم للجامعات المختلفة.

ووضع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من الشروط والضوابط لتنسيق الاغتراب الذي سيجري غلقه في الثالثة عصر غد الأربعاء.

ومع الحديث عن تنسيق الاغتراب، والانتهاء من المرحلة الأولى والثانية، يبدأ الطلاب لبحث عن بطاقة الترشيح وكيفية الحصول عليها، وفقا لما ذكرته وزارة التعليم العالي في بيان لها.

كيفية الحصول على بطاقة الترشيح

على الراغبين في الحصول على بطاقة الترشيح الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط هنا.

- وبعدها اختيار أيقونة نتيجة التنسيق للثانوية العامة.

- وبعدها كتابة رقم الجلوس المكون من 6 أرقام.

- ثم عليك كتابة الرقم السري المكون من 8 أرقام.

- ثم إدخال الرقم التأكيدي.

- وبعدها الضغط على أيقونة الحصول على بطاقة الترشيح.

- ستظهر بطاقة الترشيح الخاص بالطالب وبها اسم الكلية/ المعهد وجميع التفاصيل.

- يجب طباعتها والتوجه بها إلى الكلية أو المعهد الذي جرى ترشيحك له.

درجات كليات المرحلة الثانية 2022

وجرى الإعلان عن درجات كليات التنسيق بالمرحلة الأولى والثانية 2022، على هامش مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالمي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، وجاءت درجات كلياته للشعبة العلمية والأدبية كالتالي:

- طب بشري: %91.6.. الدرجة: 375.6.

- طب الأسنان: %91.34.. الدرجة: 374.5.

- العلاج الطبيعي: 90.73%.. الدرجة: 372.

- الصيدلة: 90%.. الدرجة: 369.

- الهندسة: 83.65%.. الدرجة: 343.

- الاقتصاد والعلوم السياسية: 82.92%.. الدرجة 340.

- الألسن: 80.24%.. الدرجة 329.

- الإعلام: 77.03%.. الدرجة: 316.

- الآثار: 76.82%.. الدرجة: 315.