«التعليم العالي» تحدد خطوات طباعة بطاقة الترشيح 2022 وطرق التقديم

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خطوات طباعة بطاقة الترشيح 2022، بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والثانية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2022-2023، مؤكّدة أنَّه جار الاستعداد للدراسة بالتنسيق مع مختلف الجامعات والمعاهد، مشددة على تطبيق كل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

طرق طباعة بطاقة الترشيح 2022

قالت وزارة التعليم العالي، عبر موقعها الرسمي، إنَّ طرق طباعة بطاقة الترشيح 2022 متاحة عبر موقعها، موضحة أنه يتم إبلاغ الطالب بنتيجة الترشيح فور إعلانها رسمياً عن طريق:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- تظهر اسم الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب له.

- يمكن طباعة بطاقة الترشيح من الموقع.

- يتمّ إرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة لتقديم للكلية.

- بطاقة الترشيح مجرد إخطار ولا تمثل مستند رسمي.

الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات:

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

- 6 صور شخصية.

- شهادة ميلاد أصلية أو مستخرج رسمي منها.

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط من مكتب التجنيد التابع لع الطالب.

- شهادة التفوق الرياضي للحاصلين على حوافز رياضية فقط.

- موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية للحاصلين على الثانوية منها.

تسليم كود ورقم سري لكل جامعة

يسلم مكتب التنسيق «كود ورقم سري» لكل جامعة بحيث يمكن للجامعة إنزال المرشحين لها من طلاب الشهادات المختلفة وإنزال أية تعديلات على المرشحين نتيجة زيادة درجات أو تحويلات وبهذا يمكن لكل جامعة سحب كشوف أسماء وبيانات الطلاب المرشحين لكليات معاهد الجامعات المصرية من قاعدة بيانات التنسيق الإلكتروني مباشرة عقب إعلان نتيجة التحويلات الإلكترونية لكل مرحلة أو بعد حدوث أي تغير في الترشيحات بزيادة الدرجات ومن الضروري أن تكون هذه الكشوف مؤمنة من أي عبث.