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الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بجامعة كفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
10:16 ص | الجمعة 26 أغسطس 2022
جامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القائمة الكاملة للأماكن الخالية للشُعبتين العلمية «علوم» و«رياضة»، والشعبة الأدبية ضمن تنسيق المرحلة الثالثة، ومن بينها كليات جامعة كفر الشيخ، وبعض المعاهد في نطاق محافظة كفر الشيخ.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بكفر الشيخ

وجاءت قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة بجامعة كفر الشيخ لطلاب الشعبة العلمية «علمي - رياضة» كالآتي:

- كلية التربية بجامعة كفر الشيخ شعبة «رياضة»

- كلية التربية النوعية «موسيقية - فنية» بجامعة كفر الشيخ

- كلية التربية الرياضية «بنين وبنات» بجامعة كفر الشيخ

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ بمصروفات

- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

- المعهد العالي إدارة شعبة «إدارة ومحاسبة» بكفر الشيخ

- المعهد العالي إدارة شعبة «نظم» بكفر الشيخ

فيما شملت قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة بجامعة كفر الشيخ لطلاب الشعبة الأدبية جميع الكليات السابقة عدا «كلية التربية - شعبة رياضة»، ومضافا إليها كلية الآداب «انتساب - موجه».

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في منتصف سبتمبر المقبل، بعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتي تنتهي يوم 30 أغسطس الجاري، على أن يتم إعلان النتيجة بعدها ثم تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

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