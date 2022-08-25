 تنسيق الكليات 2022.. تعرف على برنامج علوم التغليف بكلية فنون تطبيقية

كشفت الدكتورة ميسون قطب، عميدة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، عن برنامج علوم التغليف، الذي يعد أول برنامج أكاديمي متخصص في التغليف لربط التصميم بالعلم والتكنولوجيا، موضحة أنه يمنح درجة البكالوريوس ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويؤهل الخريج ليصبح مصمما مبدعا ومتميزا في مجال تصميم وإنتاج مطبوعات التغليف باختلاف أنواعها، كما تؤهله ليكون قادراً على حل المشكلات الصناعية في البيئة المحيطة وتلبية ومواكبة متطلبات سوق العمل من خلال ممارسة الابتكار الفني والأبحاث العلمية والتطبيقية بهدف التطوير المستمر.

مزايا برنامج علوم التغليف

وأضافت عميدة الكلية، في بيان لها، أن برنامج علوم التغليف يهتم بتأهيل الخريج ليواكب التطورات الحديثة في المجال وخاصة أنه يدرس باللغة الإنجليزية، ويهدف الى تأهيل الطالب لتطبيق المعارف والمهارات المتعلقة بعلوم تصميم وإنتاج التغليف، وتزويد الطالب بالمهارات المعرفية والذهنية والمهنية التي تمكنه من حل مشاكل عمليات التصميم والإنتاج للتغليف والإلمام بالاتجاهات الحديثة في التغلب عليها، كما تساهم فى تدعيم قدرة الطالب على اتخاذ القرارات سواء التصميمية منها أو الإنتاجية في الظروف المختلفة، بجانب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بما يحقق الحفاظ عليها.

كما يعمل على ربط علوم وتقنيات التغليف ودمجها مع علوم الحاسب الآلي وتطوير عمليات التصميم والإنتاج من خلال ذلك، إتقان المهارات المهنية في مجال تخطيط وإدارة المشروعات لتنميتها وضبط الجودة بها وبرمجة عمليات التصميم لها وتسويق منتجات التغليف، وتنمية الوعي بدور مصمم التغليف في مجال الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع، وتلبية متطلبات سوق التغليف محلياً ودوليًا.

شروط الالتحاق بالبرنامج

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب، أن الطالب يستطيع التقدم للالتحاق بالبرنامج بأن يكون حاصلا على الثانوية العامة علمي علوم أو رياضة أو ما يعادلها، الثانوية الفنية نظام الخمس سنوات، يجوز قبول الوافدين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من دول أخرى حسب ترتيب درجاتهم وفقا للقواعد المقررة، يكون قبول الطلاب وفقا للمجموع التراكمي بالإضافة إلى اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للكلية.