فتح التنسيق الإلكتروني لجامعة المنصورة الأهلية.. تبدأ الدراسة بها العام الجاري

أعلن مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، الليلة أن التسجيل متاح على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة المصرية 2022 للتقدم لجامعة المنصورة الأهلية وفقا للحد الأدنى المحدد لكل كلية، وأن جامعة المنصورة قد جهزت مقرا لتيسير التقدم لجامعة المنصورة الأهلية بكلية التربية الدور الأول والدخول من بوابة الجلاء، وذلك إلى جانب 11 جامعة أهلية أخرى تبدأ الدراسة بها هذا العام.

فتح تنسيق الجامعات الأهلية

وبحسب ما نشره مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، ‏فيمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 وأولياء أمورهم الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/.https://adminlive.elwatannews.com/Thanwy/defaultThanwy.aspx

وبمجرد أن يتمكن الطلاب من خلال رقم الجلوس في الثانوية العامة، والرقم السري على استمارة الثانوية العامة، يجد أن خدمات تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة وبجوارها كلمة «التسجيل مفتوح».

12 جامعة أهلية جديدة في مصر

ويمكن الطالب الاختيار بين 12 جامعة أهلية جديدة وهي:

جامعة أسيوط الأهلية:

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – علوم، وكلية العلوم الإدارية والمالية.

جامعة الإسكندرية الأهلية:

كلية العلوم، وكلية علوم الحاسب والبيانات - علوم

جامعة الإسماعيلية الأهلية:

كلية التجارة الدولية واللغات، كلية التمريض، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

جامعة الزقازيق الأهلية:

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي– علوم

جامعة المنصورة الأهلية: جار إضافة كلياتها

جامعة المنوفية الأهلية:

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – علوم

جامعة المنيا الأهلية: جار إضافة كلياتها

جامعة بنها الأهلية:

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، وكلية علوم الحاسب- علوم

جامعة بني سويف الأهلية:

الآداب، الإعلام، التجارة، التمريض، العلوم، الحاسبات والذكاء الاصطناعي -علوم

جامعة جنوب الوادي الأهلية:

الحاسبات والذكاء الاصطناعي- علوم

جامعة حلوان الأهلية:

كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، وكلية الفنون والفنون التطبيقية.

جامعة شرق بورسعيد الاهلية: جار إضافة كلياتها.