«تضامن المنوفية»: إعمار وترميم 455 منزلا ضمن برامج الحماية الاجتماعية

أكد إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لبرامج الحماية الاجتماعية، والتي تشمل مشروعات لتوفير دخل للأسر الأولى بالرعاية، وصرف مساعدات مالية لغير القادرين، وتوفير العمليات الجراحية والأدوية، فضلا عن غيرها من المساعدات التي يتم تقديمها للأسر ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

إعمار المنازل ضمن برامج الحماية الاجتماعية

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من بين برامج الحماية الاجتماعية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، هو إعمار المنازل وترميمها بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه المشروعات شملت عددا من المراكز في محافظة المنوفية.

وأوضح أن نشاط الإعمار شمل إعادة إعمار 130 منزلا وتسقيف 325 منزلا بتكلفة تزيد عن 9 ملايين و500 ألف جنيه، وكذلك هدم وبناء 9 منازل في قرية ميت عفيف بمركز الباجور بتكلفة 75 ألف حنيه للمنزل الواحد، بتكلفة إجمالية 675 ألف جنيه من جمعية صناع الحياة بالشراكة مع بيت الزكاة الكويتي وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

توفير حياة كريمة للمواطنين

وتابع «فوزي» أن من بين برامج الحماية الاجتماعية في المنوفية، تطوير 13 حضانة بمركزي الباجور وشبين الكوم، فضلا عن تنفيذ 225 مشروعا صغيرا بتكلفة حوالي 5 ملايين و625 ألف جنيه ضمن مشروعات صناع الحياة بالمنوفية، مؤكداً أن المشروعات مستمرة في شتى المجالات لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.