مصرع صبي بصعق كهربائي أثناء توصيل والدته للمستشفى ببني سويف

لقي صبي في العقد الثاني من العمر مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائى في مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقل إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، وعند توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وفاته، ونقلت جثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

جثة صبي مصاب بصعق كهربائي

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بوصول «عمر س. ج.»، 17 عامًا، إلى مستشفى الفشن المركزي، مصابا بادعاء صعق كهربائى، وعقب توقيع الكشف الطبي عليه من الأطباء ومحاولة إسعافه، تبين وفاته ونقلت جثته إلى مشرحة المستشفى.

ووجه مدير الأمن، بسرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم جثة المتوفى إلى ذويه لدفنه بمقابر أسرته.

صعق كهربائي من لوحة إعلانية بالشارع

دلت التحريات الأولية بأن الصبي المتوفى، أصيب بصعق كهربائي من إحدى اللوحات الإعلانية المتواجدة على أحد أرصفة المدينة، كان بها ماس كهربائي، في أثناء تواجده مع والدته لتوصيلها إلى موقف الفشن ببني سويف، لتلقي جلسة غسيل كلوي داخل إحدى المستشفيات بالمحافظة، وتوفى فور وصوله إلى مستشفى الفشن المركزي، متأثرا بإصابته بصعق كهربائى.

حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.