السيطرة على حريق محدود في كلية التجارة بجامعة بني سويف دون وقوع إصابات

تمكن عمال وموظفو جامعة بني سويف من السيطرة على حريق محدود، تمثل في تصاعد أدخنة من مبنى كلية التجارة، دون حدوث أي خسائر بشرية أو إصابات، وأرجعت المعاينة الأولية الحريق إلى حدوث ماس كهربائي بالطابق الثالث بمبنى الكلية.

انبعاث أدخنة من مبنى كلية التجارة

وفوجئ العاملون بكلية التجارة بجامعة بني سويف، منذ قليل، بانبعاث أدخنة من الطابق الثالث في الكلية، وعلى الفور تم إبلاغ مديرية أمن بني سويف وتم السيطرة عليه بالتعاون مع عمال وموظفي الجامعة عقب الدفع بسيارتي إطفاء من قبل قوات الحماية المدنية.

المعاينة الأولية: ماس كهربائي بتكييف في الطابق الثالث بكلية التجارة

وأوضحت المعاينة الأولية تصاعد أدخنة وحريق محدود فى قاعة محاضرات بكلية التجارة بجامعة بنى سويف، نتيجة حدوث ماس كهربائى فى تكييف القاعة بالدور الثالث من الكلية، ونجح عمال الكلية باستخدام طفايات الحريق من السيطرة على الأدخنة والحريق المحدود دون وقوع أي خسائر بالأرواح.

فصل الكهرباء عن مبنى كلية التجارة

وأمر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، فصل الكهرباء عن مبنى كلية التجارة وإخلاء الطابق الثالث الذى شهدت إحدى قاعاته تصاعد أدخنة من جهاز التكييف داخل القاعة ولم يحدث أى خسائر فى الأرواح.

وقال رئيس جامعة بني سويف «تم السيطرة على الحريق والأدخنة فى خلال نصف ساعة وتم عودة التيار الكهربائى إلى الجامعة، وقام أفراد من عمال الجامعة المدربين على الدفاع المدنى بالسيطرة على الحريق دون خسائر بشرية أو إصابات».