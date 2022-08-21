مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة بني سويف

لقيت طبيبة علاج طبيعي وطفلها مصرعهما، بينما أصيب زوجها، طبيب بشري، واثنان آخران من أبنائهما، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي على طريق الزعفرانة، في نطاق محافظة بني سويف، اليوم الأحد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثتي المتوفين إلى مشرحة نفس المستشفى، وجرى التحفظ عليهما، تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي على صحراوي الزعفرانة بني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ إلى مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق بني سويف الزعفرانة، في منطقة الكيلو 80، مما أسفر عن مصرع وإصابة 5 أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة، يقيمون بمركز سمالوط في محافظة المنيا.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى الجامعي

وعلى الفور، دفع مرفق اسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بالإضافة إلى سيارتي إسعاف من مرفق البحر الأحمر.

وفاة اثنين وإصابة 3 من أسرة واحدة في الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة، حيث توفيت الزوجة وأحد أبنائها، وهما «هناء فيصل عزازي»، 52 سنة، طبيبة علاج طبيعي، تقيم بمركز سمالوط في محافظة المنيا، وابنها الطفل «إبراهيم جمال إسماعيل»، 10 سنوات، وجرى نقلهما بواسطة سيارة إسعاف البحر الأحمر إلى مشرحة المستشفى.

كما تبين أن الحادث أسفر عن إصابة الزوج وابنتيهما، وهم «جمال إسماعيل الجويني»، 56 سنة، طبيب بشري مقيم بسمالوط في محافظة المنيا، مصاباً بغيبوبة تامة، وابنتيه «مريم جمال إسماعيل»، 18 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، و«ملك جمال إسماعيل»، 12 سنة، مصابة بغيبوبة تامة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.