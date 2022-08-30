حالة الطقس غدا الأربعاء 31-8-2022.. شبورة وارتفاع نسبة رطوبة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا حول توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق 31 أغسطس الجاري، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

وقال خبراء الأرصاد، إن طقس الغد سيشهد حالة من نشاط الرياح ليلا على بعض المناطق على فترات متقطعة ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

كما توقعت هيئة الأرصاد أن تعود الشبورة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 متر و2.5، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي:

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 37 22

بورسعيد 31 26

دمياط 30 26

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 24

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 37 26

نخل 36 22

نويبع 40 27

طابا 38 26

كاترين 36 20

الطور 33 27

شرم الشيخ 41 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 40 26

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

إدفو 43 29

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 41 28

شلاتين 38 30

أبورماد 38 29

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 27