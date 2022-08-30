جامعة الإسكندرية: 100 منحة لطلاب الدراسات العليا بنسبة تخفيض 50%

وافق مجلس جامعة الإسكندرية على توفير 100 منحة لطلاب الدراسات العليا لفصلي الخريف 2022 والربيع 2023 بكلية التربية، وهي عبارة عن 20 منحة للدبلومات، و40 منحة لدرجة الماجستير، و40 منحة لدرجة الدكتوراه، على أن يكون التخفيض بنسبة 50% من رسوم الساعات المعتمدة دون المساس بالمصروفات الإدارية.

الماجستير المهني في الحوسبة الكمية والمعلوماتية

ووافق مجلس جامعة الإسكندرية في اجتماعه اليوم، على إنشاء الماجستير المهني في الحوسبة الكمية والمعلوماتية الكمية بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة إيست لندن وجامعة الإسكندرية للشراكة الأكاديمية والبحثية، ومذكرة التفاهم المقترحة حول التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك بين جامعة الإسكندرية «كلية التجارة»، وجامعة ماك ماستر بكندا «كلية ديجرروت لإدارة الأعمال»، واتفاقية تبادل الطلاب بين جامعة الإسكندرية «معهد الدراسات العليا والبحوث» وجامعة «POLITECNICO DI MILANO».

يأتي ذلك بالإضافة لمذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية و«The Malaysia Alexandria Academy SDN BHD»، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية «كلية الصيدلة» وجامعة فيرجينيا كومونولث «كلية الصيدلة»، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ووزارة التعليم العالي والعلوم التكنولوجي بجمهورية جنوب السودان، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية الأهلية وجامعة إيست لندن، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة مارينجا بالبرازيل.

توريد أجهزة لمستشفى برج العرب

ووافق المجلس على قبول التبرع المقدم من المهندس عبد الفتاح رجب بمبلغ مليون وتسعمائة واثنا عشر ألفا جنيه لتوريد أجهزة وتجهيزات لصالح مستشفى برج العرب الجامعي لسرطان الأطفال.

ووافق المجلس على ترقية 50 عضو هيئة التدريس، 18 إلى وظيفة أستاذ، و32 إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين 19 مدرسا، بالإضافة إلى منح 60 درجة دكتوراه و116 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.