محافظ سوهاج يكرم أوائل الثانوية العامة.. شهادات تقدير وهدايا عينية

كرّم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، بديوان عام المحافظة، أوائل الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظة للعام 2021/2022، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وأولياء أمور الطلاب.

شهادات تقدير للطلبة الأوائل

وأهدى محافظ سوهاج للطلاب المكرمين شهادات تقدير وهدايا عينية، تقديراً لتفوقهم الدراسي، متمنياً لهم النجاح والتفوق في المرحلة الدراسية القادمة، مؤكدا أنهم فخرا للمحافظة، ومعربا عن تقديره لأولياء أمور الطلاب، ومشيداً بجهود القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، لافتاً إلى ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد لدفع عجلة المنظومة التعليمية، وحث الطلاب على التفوق والنجاح، واحتلال المراكز الأولى دائما على مستوى الجمهورية.

أسماء الطلاب المكرمين في سوهاج

يذكر أن طلاب الثانوية العامة الأوائل الذين تم تكريمهم هم «كيرلس خالد برتلة شنودة» الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية علمي علوم، بمجموع 399 درجة، والأول على مستوى المحافظة، و«بسملة محروس رشاد أحمد» الحاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية للشعبة الأدبية، بمجموع 381 درجة، والأولى على مستوى المحافظة.

كما تم تكريم كلا من «أحمد رشدي محروس عثمان» الحاصل على المركز الثاني على مستوى المحافظة علمي علوم، بمجموع 398 درجة، و«أحمد مصطفى عشري محمد» الحاصل على المركز الثاني مكرر على مستوى المحافظة علمي علوم، بمجموع 398 درجة، و«أحمد محمد حسين محمد» الحاصل على المركز الثاني مكرر على مستوى المحافظة علمي علوم، بمجموع 398 درجة.

يأتي ذلك بالإضافة لتكريم «رامز عشم مصباح شرابيل» الحاصل على المركز الثاني على مستوى المحافظة علمي رياضيات، بمجموع 400 درجة، و«حبيبة محمد شعبان» الحاصلة على المركز الثاني على مستوى المحافظة للشعبة الأدبية، بمجموع 375 درجة، و«هنا أحمد حسني محمد» الحاصلة على المركز الثالث على مستوى المحافظة للشعبة الأدبية، بمجموع 373 درجة.