«النبراوي» يطالب النقابات الفرعية باجتماع عاجل لبحث تنسيق كليات الهندسة

وجّه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خطابات لرؤساء النقابات الفرعية، يطالب فيها بعقد اجتماع عاجل لمناقشة أعداد المقبولين في التعليم الهندسي.

وحصلت «الوطن» على صورة من الخطاب الذي وجهه نقيب المهندسين لـ حسام الدين عفيفي، رئيس نقابة القاهرة الفرعية، ضمن الخطابات الموجهة لرؤساء النقابات الفرعية في هذا الشأن.

ونص الخطاب على الآتي: «حرصا على مصالح المهندسين ومهنة الهندسة، أرجو التكرم بالدعوة لاجتماع عاجل للجنة النقابة الفرعية، وذلك لمناقشة الموقف من أعداد المقبولين في التعليم الهندسي الحكومي والخاص ووضع التعليم الفني في منظومة التعليم الهندسي، وذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ الخطوات القادمة وفقا لرأي المهندسين، مع رجاء سرعة الإفادة لأهمية هذه القضية في هذا الوقت».

تنسيق كليات الهندسة 2022

وفي أول رد فعل من النقابات الفرعية بخصوص طلب نقيب المهنسدين لمناقشة أعداد المقبولين في تنسيق كليات الهندسة 2022، أصدرت نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد بيانا أكدت فيه دعمها لقرارات المهندس طارق النبراوي النقيب العام للمهندسين، في رفضه للتنسيق الخاص بالتعليم الهندسي من حيث نسبة القبول المتدنية وكذلك أعداد المقبولين.

نقابة الوادي الجديد تؤكد دعمها الكامل للنقيب

وأعلنت نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد، دعمها الكامل للنقيب «فيما يراه مناسبا لرفعة المهنة والحفاظ على حقوق أصحابها» بحسب وصف النقابة الفرعية في بيانها.