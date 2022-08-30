ملتقى المصريين بالكويت: توزيع 1200 قطعة ملابس على الأسر المستحقة في الجيزة

كشف هاني كمال منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، عن أنه جرى تجهيز شادر ملابس بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، وضم نحو 1200 قطعة ملابس، جرى توزيعها على 100 أسرة مستحقة بمركز الصـف.

عرض قطع الملابس في معرض متنوع للجمهور المستفيد

وأشار منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن توزيع الملابس جاء استكمالا للعمل في مبادرة «أصلك الطيب»، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير القرى والريف المصري، وتوفير سكن آمن آدمي للمواطنين.

وأوضح «كمال» أنه جرى عرض قطع الملابس في معرض متنوع للجمهور المستفيد لترك الحرية للاختيار وفق أذواقهم الشخصية.

تجهيز شادر بمركز البدرشين

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، إنه يجري تجهيز تنفيذ شادر جديد في نزلة الشوبك بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، لتوزيع كمية أخرى من الملابس للأسر المستحقة بمركز البدرشين.

ونوه «كمال»، إلى أن عمل مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، يأتي في إطار دعم المصريين بالخارج، للوطن الأم مصر، من خلال المشاركة الفعالة في الكثير من المبادرات والمشروعات القومية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك داخل المحافظات والقرى.

وأكد منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، التواصل المستمر مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للاطلاع على آخر مستجدات المبادرات والمشروعات الرئاسية في مصر، والمشاركة في دعمها، وتقديم الدعم والمساعدة للمصريين في الداخل.

وأشار «كمال» إلى أن مؤسسة «شباب الخير» قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق حملة «نقطة تحول»، التي استهدفت توزيع 150 «كرسي متحرك»، لذوي الهمم داخل المحافظات المختلفة في مصر.