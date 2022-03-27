ملتقى «المصريين بالكويت»: توزيع كراتين رمضان وهدايا وكراسي متحركة لذوي الهمم

قال هانى كمال، منسق عام ملتقى المصريين بالكويت «شباب الخير»، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، وهي مؤسسة مشهرة في مصر منذ عام 2019، إنه سيتم توزيع كراتين رمضان وبطاطين وهدايا للأطفال، أثناء الاحتفال بيوم اليتيم فى مصر.

كمال: حريصون على إطلاق مبادرات إنسانية خاصة في أوقات الأزمات

وأشار منسق عام ملتقى المصريين بالكويت «شباب الخير»، خلال حديثه لـ «الوطن»، إلى أن المؤسسة تميل للعمل الخدمي، وإطلاق المبادرات الإنسانية طوال الوقت، وخاصة في أوقات الأزمات العالمية.

وأوضح «كمال» أنه وقت أزمة كورونا، على مستوى العالم، تم عمل حملة كبيرة في الكويت، واستهدفت أكثر من 13500 وجبة، على المصريين بجانب عدد من الجنسيات الأخرى، وهي كانت واحدة من المبادرات الإنسانية التي شهدت مجهودًا كبيرًا من أفراد المؤسسة.

تركيب 150 وصلة مياه في قرى الفيوم الأكثر احتياجًا

ونوه منسق عام ملتقى المصريين بالكويت بدور المؤسسة في دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تم تركيب حوالي 150 وصلة مياه في قرى محافظة الفيوم الأكثر احتياجًا، وحملة «نقطة تحول»، من خلال توزيع 150 كرسيًا متحركًا لذوي الهمم في مصر.

وأشار «كمال» إلى التواصل المستمر مع وزارة الهجرة المصرية، للإطلاع على آخر مستجدات المبادرات والمشروعات الرئاسية فى مصر، والمشاركة فى دعمها، كما حدث فى مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير القري والريف المصري.

وتطرق منسق عام ملتقى المصريين بالكويت للحديث إلى دور الملتقى كحلقة وصل بين وزارة الهجرة والمصريين فى الكويت، والذين لديهم أولاد يدرسون فى أوكرانيا، وكان يعمل طوال الفترة الماضية وحتى الآن، في متابعة تطورات الوضع في أوكرانيا، ودور الدولة المصرية في إجلاء المصريين الدارسين والمقيمين في أوكرانيا، لطمأنة أهاليهم فى الكويت.