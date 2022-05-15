ملتقى المصريين بالكويت: تركيب 15 وصلة مياه بقرى الفيوم ضمن «أصلك الطيب»

قال هاني كمال، منسق عام ملتقى المصريين بالكويت «شباب الخير»، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، إن الملتقى قام بتوفير وتركيب 15 وصلة مياه لأهالي قرية الصعايدة، مركز إطسا، بمحافظة الفيوم، وذلك للمواطنين المستحقين داخل القرية.

استمرارا لعمل الملتقى ضمن مبادرة «أصلك الطيب»

وأشار منسق عام ملتقي المصريين بالكويت، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن تركيب وصلات المياه، بقرى الفيوم، يأتي استمرارا لعمل الملتقى، ضمن مبادرة «أصلك الطيب»، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف تطوير القرى والريف المصري.

وأوضح «كمال»، أن اختيار هذه القرية لتركيب وصلات المياه، جاء عقب إعداد جميع الأبحاث اللازمة، وإتمام جميع الإجراءات مع شركة المياه، وذلك بناءً على بروتوكول التعاون المبرم بين الملتقى، وبين الشركة منذ عام 2020، والذي يهدف لدعم المبادرة الرئاسية، لتوفير حياة كريمة لأهالينا بالقرى الأكثر احتياجاً.

توزيع 150 كرسي متحرك لذوي الهمم في مصر

كما أشار منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، إلى أنه خلال الفترة الماضية، تم تركيب حوالي 150 وصلة مياه، في قرى محافظة الفيوم الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار دعم المبادرة الرئاسية، وضمن مبادرة «أصلك الطيب».

وأضاف «كمال» أن الملتقى قام أيضا، بإطلاق حملة «نقطة تحول»، والتي تمثلت في توزيع 150 كرسي متحرك، لذوي الهمم في مصر.

وأكد منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، على التواصل المستمر مع وزارة الهجرة المصرية، للاطلاع على آخر مستجدات المبادرات والمشروعات الرئاسية في مصر، والمشاركة في دعمها، كما حدث خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ونوه «كمال»، على دور مؤسسة شباب الخير للتنمية، والتي تهتم اهتماما كبيرا بالعمل الخدمي، وإطلاق المبادرات الإنسانية طوال الوقت، وخاصة المبادرات والمساعدات للمصريين بالداخل.