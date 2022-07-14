ملتقى المصريين بالكويت: توزيع 200 كرتونة غذائية ضمن «أصلك الطيب»

قال هاني كمال، منسق عام ملتقى المصريين بالكويت «شباب الخير»، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، إن الملتقى قام بتوزيع كراتين غذائية على 200 أسرة متعففة، بالتعاون مع دير راهبات المحبة بـ«القوصية»، بمحافظة أسيوط.

دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بهدف تطوير القرى والريف المصري

وأشار منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن توزيع كراتين الغذاء بقرى محافظة أسيوط، يأتي استمرارا لعمل الملتقى، ضمن مبادرة «أصلك الطيب»، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف تطوير القرى والريف المصري.

وأضاف «كمال» أن الملتقى قام أيضا، بإطلاق حملة «نقطة تحول»، والتي تمثلت في توزيع 150 كرسي متحرك، لذوي الهمم في مصر، ومازال العمل مستمر في إطلاق المبادرات التي تستهدف المصريين بالداخل، في إطار عمل المؤسسة.

ونوه «كمال»، عن دور مؤسسة شباب الخير للتنمية، والتي تهتم اهتماما كبيرا بالعمل الخدمي، وإطلاق المبادرات الإنسانية طوال الوقت، وخاصة المبادرات والمساعدات للمصريين بالداخل.

التواصل المستمر مع وزارة الهجرة المصرية

كما أشار منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، إلى أنه خلال الفترة الماضية، تم تركيب حوالي 150 وصلة مياه، في قرى محافظة الفيوم الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار دعم المبادرة الرئاسية، وضمن مبادرة «أصلك الطيب».

وأكد منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، على التواصل المستمر مع وزارة الهجرة المصرية، للاطلاع على آخر مستجدات المبادرات والمشروعات الرئاسية في مصر، والمشاركة في دعمها، كما حدث خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح «كمال»، أن عمل المؤسسة يأتي في إطار دعم المصريين بالخارج، للوطن الأم، من خلال المشاركة الفعالة في الكثير من المبادرات والمشروعات القومية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».