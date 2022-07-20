ملتقى المصريين بالكويت: توزيع 100 كرتونة غذائية في قرى بصعيد مصر

كشف هاني كمال، مصري بالخارج، منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، أن الملتقى قام بتوزيع 100 كرتونة غذائية، على عدد من الأسر، داخل القرى الأكثر احتياجا، في محافظات صعيد مصر.

دعم المبادرات القومية التي يتم إطلاقها داخل الدولة المصرية

وأشار منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى دور ملتقى المصريين بالكويت، في دعم المبادرات القومية التي يتم إطلاقها داخل الدولة المصرية، من خلال التواصل المستمر مع وزارة الهجرة المصرية، وعلى رأسها السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأوضح «كمال» أن توزيع كراتين الغذاء على عدد من الأسر، داخل القري الأكثر احتياجا، داخل محافظات صعيد مصر، يأتي ضمن مبادرة «أصلك الطيب»، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بهدف ربط المصريين بالخارج، مع وطنهم الأم من داخل جميع الدول المضيفة على مستوى العالم.

دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بهدف تطوير القرى والريف المصري

وأضاف منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، أن الملتقى يتواصل بشكل مستمر مع وزارة الهجرة المصرية، لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف تطوير القرى والريف المصري، من خلال تقديم تبرعات مالية، وخدمات أخرى تساهم في المشاركة ضمن المبادرة.

ونوه «كمال»، عن دور مؤسسة شباب الخير للتنمية، والتي تهتم اهتماما كبيرا بالعمل الخدمي، وإطلاق المبادرات الإنسانية طوال الوقت، خاصة المبادرات والمساعدات للمصريين بالداخل.

ويرى «كمال» أن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير القرى والريف المصري، تعد من أهم المبادرات والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها داخل مصر خلال هذه الفترة، ويفتخرون بها داخل الدول المضيفة.