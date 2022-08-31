«الضرائب»: آخر مهلة للاستفادة بالتجاوز عن مقابل التأخير بـ65% اليوم

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن اليوم الموافق لـ 31 أغسطس الحالي هو آخر موعد أمام الممولين للاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضرائب الإضافية وفقاً للقانون رقم 153 لسنة 2022.

قانون التجاوز عن مقابل التأخير رقم 153 لسنة 2022 يتضمن عددا من المزايا

ووفقاً للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية على الإنترنت أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير رقم 153 لسنة 2022 يتضمن عددا من المزايا تصب في مصلحة الممولين دون الإخلال بقانون الضريبة على الدخل.

وأوضحت «الضرائب المصرية» أن المهلة الأخيرة تنتهي مع نهاية اليوم الأربعاء الموافق لـ 31 أغسطس الحالي وهو ما يتطلب من الممولين سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء.

وأكدت «الضرائب» أن العبرة في الاستفادة من التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والغرامات والضرائب الإضافية يكون بتوقيع الممول أو المكلف على محضر اتفاق اللجنة الداخلية حتى نهاية أغسطس الحالى.

ويتيح القانون رقم 153 لسنة 2022 للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن 65 % مقابل التأخير وكذلك الضريبة الإضافية التي نصت عليها قوانين «الجمارك» و«الضريبة العامة على المبيعات» و«الضريبة على القيمة المضافة» على أن يتم سداد باقي النسبة الـ 35% المتبقية من الضرائب الإضافية خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل إذا تم سداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق.

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية إحدى مصالح وزارة المالية أن المزايا التي منحها القانون رقم 153 لسنة 2022 لا تخل على الإطلاق بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المدة 110 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 التي تمنح الممولين إعفاء آخر بنحو 30% من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.