الضرائب: استمرار العمل بالإدارات يومي الجمعة والسبت حتى نهاية أغسطس

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، حالة الطوارئ في بعض الإدارات واللجان الداخلية لتقديم الدعم الفني للممولين بمراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة، واستمرار العمل يومي الجمعة والسبت حتى نهاية أغسطس الجاري.

استمرار العمل باللجان الداخلية

وأكدت مصلحة الضرائب، إحدى مصالح وزارة المالية، في منشور على صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار العمل باللجان الداخلية وإدارة الفحص والتحصيل بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطى الممولين، ومركز كبار ممولي المهن الحرة، وذلك أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية حتى نهاية أغسطس 2022.

وأوضحت الضرائب، عبر الصفحة الرسمية، أن العمل مستمر لتقديم الدعم الفني، والتيسير على الممولين للاستفادة من القانون رقم 153 لسنة 2022 الخاص بالتجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وكذلك لتفعيل أحكام قانون إنهاء المنازعات.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، استمرار تلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية حتى نهاية العام الجاري.

إنهاء المنازعات الضريبية

وأوضحت المالية، في بيان سابق، أن قانون التجاوز عن المتأخرات الضريبية ساهم في إنجاز أكثر من 57 ألفًا و179 طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية خلال الفترة من سبتمبر 2016 حتى نهاية يونيه 2022 من إجمالي الطلبات المقدمة وعددها 58 ألفًا و871 طلبًا، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز 41 مليارًا و149مليون جنيه، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في بداية أغسطس الجاري.