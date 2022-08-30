برنامج جديد لجذب الأوروبيين لقضاء فصل الشتاء في مصر.. «إقامة طويلة»

قال علي غنيم، عضومجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عددا من شركات السياحة بدأت التجهيز لتنظيم برنامج «الإقامة الطويلة خلال الشتاء»، ومدته نحو 3 أشهر، وسيكون موجها لجذب السياح الأوروبيين من كبار السن الذين يرغبون في السفر خارج أوربا خلال الشتاء، خوفا من تداعيات نقص إمدادات الغاز الروسي الذى يتم استخدامه في العديد من الأمور الحياتية اليومية هناك، مثل التدفئة والإنارة.

تكلفة إقامة السياح بمصر 3 أشهر خلال الشتاء

وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية لـ«الوطن»، أن بعض الدول المنافسة لمصر سياحيا بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فى الترويج حاليا لهذا البرنامج، لافتا إلى أن مصر لديها العديد من الإمكانات التى تجعلها قادرة على جذب عدد ليس بالقليل من الأوروبيين الراغبين فى قضاء الشتاء خارج القارة العجوز بما تملكه من إمكانات، خاصة أن تكلفة إقامة السياح خلال شهور الشتاء بمصر أقل من التكلفة التي ينفقونها حال بقائهم في بلدانهم، فضلا عن جودة الخدمات التي سيتمتعون بها خلال إقامتهم بالمدن السياحية المصرية.

الاستفادة من الإمكانات الطبيعية التي تملكها مصر

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن الوقت حاليا مناسب جدا للاستفادة من الإمكانات الطبيعية التي وهبها الله لمصر، من اعتدال في درجة الحرارة صيفا وشتاء، مضيفا أنه في الوقت الذي لا يستطيع فيه أي سائح أوروبي نزول البحر أو ممارسة الرياضات البحرية لتجمد الشواطئ هناك، فإن الأجواء بالمدن السياحية الشاطئية المصرية، لاسيما الغردقة وشرم الشيخ، ستكون مواتية لممارسة كل أنواع تلك الرياضات خلال فصل الشتاء.

ومن جهته، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء لـ«الوطن»، إن ولاية أنطاليا التركية بدأت في التسويق لبرامج «الإقامة الطويلة خلال الشتاء» لجذب السياح الأوروبيين لزيارتها خلال الشتاء، وذلك استغلالا لاعتدال الأجواء بتلك الولاية خلال الشتاء والتي تشبه إلى حد بعيد الأجواء المصرية، مطالبا القطاع السياحى المصرى بالعمل سريعا على جذب السياح الأوروبيين من كبار السن خلال فصل الشتاء المقبل.