شروط وخطوات الحصول على القرض الحسن للزواج.. يصل إلى 15 ألف جنيه

يسعى العديد من الأشخاص إلى الاستقرار وتكوين أسرة، ولكن تكاليف الزواج تجعلهم يبحثون عن قروض الزواج لإتمام تلك الخطوة، وهناك قروض حسنة تقدم للعديد من الأشخاص بعيدًا عن الفوائد، وهو ما يتواجد في بنك ناصر الاجتماعي بتوجيه من وزارة التضامن الاجتماعي.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل القرض الحسن للزواج، من بنك مصر.

القرض الحسن من بنك ناصر

قرض الزواج، هو قرض بدون فوائد بحد أقصى عشرة آلاف جنيه على قسيمة الزواج التي لم يمر عليها 7 سنوات، وذلك للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.​​

شروط الحصول على القرض

قسيمة زواج بحد أقصى 7 سنوات.

مفردات مرتب.

إيصال غاز كهرباء أو تليفون حديث.

صورة بطاقة.

الرقم التأميني مطبوع.

تعهد بتحويل الراتب.

ضامن حكومي بنفس الأوراق للمتقدم بدون قسيمة الزواج.

أن يكون عنوان البطاقة مطابقًا لعنوان إيصال المرافق.

شروط الحصول على القرض

• بالنسبة لأصحاب المرتبات

1- يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات.

2- ضرورة تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

3- تحويل القسط أو المرتب على البنك.

• بالنسبة لأصحاب المعاشات

1- ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عاما.

2- التعهد بتحويل القسط أو الراتب على البنك.

• بالنسبة لورثة المعاش

1- تحويل القسط أو المعاش على البنك.

2- تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

إجراءات الحصول على القرض

تقديم الأوراق لأقرب فرع للعميل.

تتم مراجعة الأوراق من قبل الفرع للتأكد من صحتها.

يتم الصرف بعدها.

قرض حسن من الأوقاف

من أمضى 5 سنوات فأكثر في الخدمة.

يكون مبلغ القرض بحد أقصى 15 ألف جنيه.

ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.

ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.

يتم خصم 300 جنيه شهريًّا على مدار 50 شهرًا.

لا يجوز التجديد إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

على الراغبين في الحصول على القرض الحسن ملء هذا النموذج من خلال الضغط هنا.