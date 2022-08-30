برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تنسيق كليات الهندسة

قال بيان صادر عن نقابة المهندسين، إنه في إطار اتخاذ عدد من الخطوات من أجل الدفاع عن المهنة من قِبل نقيب المهندسين، وبالتنسيق مع النائبة مها عبدالناصر، تم تقديم سؤال برلماني لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بشأن الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية.

نقيب المهندسين يشكر مها عبدالناصر

وتابع البيان: «ويتوجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين بخالص الشكر والتقدير للنائبة مها عبدالناصر، لتبنيها ودفاعها عن القضايا الأساسية للمهندسين، وتقدمها بهذا السؤال».

وقالت النقابة في بيان آخر: «في إطار اتخاذ عدد من الخطوات من أجل الدفاع عن المهنة من قِبل نقيب المهندسين، وبالتنسيق مع النائب المهندس إيهاب منصور، تم تقديم طلب إحاطة لوزير التعليم العالي بشأن الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية».

القضايا الأساسية للمهندسين

وتابع: «يتوجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بخالص الشكر والتقدير للنائب المهندس إيهاب منصور، لدفاعه عن القضايا الأساسية للمهندسين، ولتقدمه بهذا الطلب».