حظك اليوم برج القوس الأربعاء 31-8-2022 عاطفيا ومهنيا

لا يقدر مولود برج القوس على تحمل الروتين ويكره التقييد والتضييق عليه، فهو شخص يعيش في الحياة من أجل أن يسعد فقط، لذا تجده دائما يسافر وينطلق ويسعى لتجربة أشياء جديدة ومختلفة طالما كان حيا.

وتستعرض الوطن في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه لقرائها من خدمات على مدار الساعة تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء 31 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

رغم الضغوط فإن عطارد يتواجد في منزل المشروعات اليوم، ما يمنحك طاقة ويدفعك للتقدم وتنجح في توطيد علاقتك بالكثيرين، وقد تحقق أرباحا ترجوها منذ فترة، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

رغم التشوش الذي يمر به مواليد برج القوس منذ فترة إلا أن الوضع يكون جيدا اليوم إذ يتواجد القمر في منزل الأصدقاء، ما يساعدك على إصلاح علاقتك بالأحباب والأصدقاء، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.